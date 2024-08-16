Назва Горіховий Спас, тому що наші предки у цей день починали збирати горіхи в лісі, а потім йшли освячувати їх у церкві. Цей день також називають Хлібним Спасом, бо колись люди у свято пекли хліб. Хтось дотримується цих традицій і зараз. Що не можна робити у п'ятницю, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Горіховий Спас 2024: що не можна робити

Серед заборон на Горіховий Спас є доволі класичні. Зокрема, не можна сваритися, лихословити, лінуватися та відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Крім того, у свято не варто ходити до лісу, оскільки там панує нечисть. Якщо ви все-таки вирішите це зробити, то обов'язково візьміть з собою оберіг.

Сьогодні також заборонено заздрити, пліткувати та ображати одне одного. Навпаки потрібно пробачити усі образи, щоб очиститися духовно, а не тримати цей негатив у собі. Якщо вам захочеться нічого не робити у цей день, то не варто. З давніх-давен люди на Горіховий Спас йшли працювати на поле або на город. Вони збирали врожай фруктів, овочів та горіхів, аби зробити запаси на зиму та підготуватися до холодів.