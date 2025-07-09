Терези та Риби, не кожен день має бути ідеальним, але навіть складні моменти відкривають нові можливості для зростання, пише LifeStyle24.

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Терези

Для Терезів 10 липня може стати днем внутрішнього сумніву та нестабільності. Можливі конфлікти в особистих стосунках або на роботі, де доведеться обирати між компромісом і принципами. Астрологи рекомендують не поспішати з рішеннями та уникати емоційних реакцій.

Гороскоп для Терезів

Риби

Цьому знаку зодіаку буде важко втримати звичний контроль над подіями. Обставини можуть змінитись раптово, особливо у фінансовій сфері або у справах, пов'язаних з авторитетом. Це день, коли краще відкласти важливі рішення та зосередиться на тому, що під силу саме зараз. З дня на день усе повернеться у звичний ритм.

Гороскоп для Риб

Двох знаків зодіаку астрологи віднесли до найчесніших. Вони ніколи не брехатимуть, навіть якщо це гірка правда.