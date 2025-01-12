Овен і Рак, чорна смуга у житті – це тимчасове явище, яке, при правильному підходу, може перетворитись на цінний життєвий урок, пише LifeStyle24.

Важливо В очікуванні трансформації: у яких знаків зодіаку вже до кінця зими очікуються великі зміни

Овен

Цілеспрямовані Овни можуть зіткнутися з професійними або матеріальними труднощами. Деколи наполегливість може призвести до виснаження, а 2025 рік стане часом переоцінки пріоритетів. Усе, що лишається робити вам, так це не впадати у відчай, не ігнорувати потребу у відпочинку, та пам'ятати, що деколи такі зміни можуть бути можливістю побачити нові шляхи для розвитку.

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Рак

Емоційні виклики для Раків будуть упродовж всього 2025 року. Крім того, цей знак зодіаку може розчаруватись у собі або ж відчути хвилю негативу в особистих стосунках. Астрологи кажуть, що такі події будуть наслідком негативного впливу ретроградного руху планет, а також буде місце на внутрішній конфлікт між бажаним і реальним. Якщо відчуєте, що не справляєтесь з емоціями, то зверніться за підтримкою до близьких людей.

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