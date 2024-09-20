Телець, Рак і Терези, ви можете не тільки підкорити серце обранця, а й стати найкращою дружиною, пише LifeStyle 24.

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Телець

Оскільки для Тельців важливий комфорт, то вони його реалізовуватимуть у сімейному житті. Це той знак зодіаку, який завжди вірний своєму партнеру, дбає про затишок і хоче довготривалих стосунків протяжністю на все життя.

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Рак

Раки доволі емоційні та добродушні. Сім'я для них на першому місці, тому вони зроблять усе, щоб їхній союз був міцний. Їм важливо підтримувати теплу атмосферу й простір затишку, щоб всі почувались комфортно. Раки завжди підтримують свого партнера, адже певні, що разом можна підкорити найвищі вершини.

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Терези

Терези віддають значну увагу гармонії та мирним стосункам. Вони готові піти на компроміс, а їхня романтична й тактовна натура дозволяє згладити найгостріші кути. Цей знак зодіаку прагне балансу та взаєморозуміння, а чоловік завжди відчуватиме підтримку та любов.

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