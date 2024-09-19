Телець, Рак і Козоріг, ваші внутрішні страхи змушують стояти на місці, пише LifeStyle 24.

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Телець

Цей знак зодіаку дуже голосно заявляє, що ніколи не потрібно стояти на місці. Однак коли справа доходить до них, то вони уміло "дають задню". Тельці люблять стабільність, тому щось нове – це стрес, який вони намагаються уникати.

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Рак

Оскільки Раки доволі емоційні, то легко прив'язуються до середовища в якому живуть і працюють. Будь-які зміни – це привід для підвищення тривоги й думки, що їм нічого не вдасться і вони залишаться із пустими руками.

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Козоріг

Козороги ставлять перед собою цілі й впевнено крокують до них. Перспектива змін їх лякає, й навіть може призвести до відчуття панічного страху. Але коли вони наважуються на такий крок, то на ділі все виходить набагато простіше, ніж уявляли спочатку.

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