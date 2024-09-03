Рак і Козоріг, ваші професійні якості нарешті будуть гідно оцінені, пише LifeStyle 24.
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Рак
Дехто з представників цього знаку зодіаку вже прийняв рішення щодо своєї кар'єри. Хтось зупинився на справі, яка приносить задоволення, а комусь слід підказати куди рухатись далі. Ракам не варто боятись змін, адже гроші не принесуть такого щастя, як справа, яка лежить до душі. Настав час розставити пріоритети, а доля покерує у правильному напрямку.
Гороскоп для Раків
Козоріг
Наполеглива праця Козорогів і бажання бути першими не залишаються не поміченими. Відмінний результат у роботі не тільки покращить фінансове становище, а є високий шанс на те, що представники цього знаку зодіаку зможуть обійняти нову посаду.
Головна порада – не втрачати запалу й продовжувати рухатись у тому ж напрямку.
Гороскоп для Козорогів