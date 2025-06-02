Близнюки, Скорпіон, Козоріг і Риби, іноді таємниця, що стала явною – це саме те, що мало статись давно, пише LifeStyle24.

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Близнюки

У розмові Близнюки випадково поділяться більшою кількістю інформації, ніж би хотілось. Ба більше, почуте стане справжнім резонансом. Якщо ретельніше слідкуватимете за тим, що говорите, то є шанс уникнути публічного обговорення.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Сила Скорпіонів полягає у вмінні мовчати. Однак невдовзі щось із минулого або справжня думка про когось може раптово вийти назовні. Але панікувати не варто. Астрологи кажуть, що деколи правда очищує простір краще, ніж будь-яка гра у мовчанку.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Козороги вміють стримувати емоції, але в червні буде момент "вибуху". І це нормальна реакція, адже не кожна людина здатна постійно себе внутрішньо обмежувати. Астрологи кажуть, що те, що трималось всередині, рано чи пізно має вийти.

Гороскоп для Козорогів

Риби

Вразливість Риб зіграє з ними у певний жарт. Вони не втримаються, щоб не видати свою найбільшу таємницю. Однак астрологи називають це сильним вчинком.

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У червні любовний гороскоп напророкував усім знакам зодіаку різні сценарії розвитку. Поспішіть дізнатись, що чекає саме на вас.