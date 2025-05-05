Телець, Стрілець і Водолій, хоча ці уроки можуть бути емоційно складними, але отриманий досвід стане ключем до нового розуміння себе та світу, пише Lifestyle24.

До теми Хто зі знаків зодіаку у травні остаточно попрощається зі своїм минулим

Телець

Тельцям доведеться вийти з зони комфорту, коли життя підштовхне до змін, яких вони боялись. Варто пам'ятати, що стабільність – це не завжди благо. Іноді рух уперед є набагато важливішим за спокій.

Гороскоп для Тельців

Стрілець

У цьому місяці виникне ситуація, яка змусить переглянути своє ставлення до відповідальності. Можливо, Стрільців підведе людина, на яку вони покладали великі надії – це навчить більше довіряти собі.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

Водолії зрозуміють, що не всі мрії треба перетворювати на плани. Розчарування у певній людині покаже, що варто дивитись на все більш реалістично. Баланс між ідеалізмом і практичністю – запорука внутрішньої гармонії.

Гороскоп для Водоліїв

У когось у травні зашкалюватиме рівень романтики. Незабутні романтичні побачення стануть гарною та цікавою пригодою.