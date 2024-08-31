Лев, Скорпіон і Козоріг, можете сміло пакувати валізи, адже невдовзі поїдете у найкращу подорож у житті, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Уже відомо, в кого зі знаків зодіаку у вересні здійсниться мрія

Лев

У вашому записнику вже назбиралось чимало країн, куди б ви хотіли потрапити. Будьте певні, що невдовзі зможете викреслити зі списку мінімум одну країну, адже у вересні на вас чекає спонтанна подорож.

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Скорпіон

Скорпіони зараз знаходяться у пошуку вигідних квитків. Зірки певні, що найближчим часом вам попадеться найкращий варіант, який не тільки задовольнить потребу у подорожі, а й здійснить давню мрію. Тож можете сміло протирати пилюку з валізи та готуватись до відпочинку.

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Козоріг

Кохана людина приготувала для вас сюрприз. Незабаром стане відомо, що ви разом летите у подорож наприкінці вересня. Тож запасіться сонцезахисним кремом і новим гардеробом.

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