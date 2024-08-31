Стрілець і Козоріг, уже невдовзі здійснить те, про що ви боялись навіть мріяти, пише LifeStyle 24.

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Стрілець

Стрільці дуже часто відмовляються від своїх бажання і мрій, бо не вірять в те, що їх коли-небудь можна буде реалізувати. Але вже у вересні ця думка зміниться. Найближче оточення почне підбурювати до того, що прийшов час рухатись вперед і жити це життя. Тож приготуйтесь до того, що незабаром одна найбільша мрія точно матиме шанс на здійснення.

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Козоріг

У представників цього знаку зодіаку доволі мрійлива натура. Вони не бояться говорити про свої бажання та усією душею прагнуть до їхньої реалізації. У вересні кохана людина зробить усе для того, щоб у Козорогів був найкращий настрій, а їхні мрії стали реальністю.

Астрологи рекомендують загадати бажання о 23:59 31 серпня, і тоді шанси на здійснення будуть неймовірно високі.

Гороскоп для Козорогів