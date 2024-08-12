Телець, Рак, Скорпіон і Водолій, на жаль, іноді доводиться розходитись із тими людьми, без яких не уявляли подальшого життя, пише LifeStyle 24.

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Телець

Ви можете зіткнутись із непорозумінням або конфліктами з найближчими друзями. Схильність до зміни думок або бажання займатися чимось новим можуть викликати розчарування у близьких. Будьте уважні до того, що говорите, і намагайтеся уникати гострих суперечок.

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Рак

Ваша схильність до ревнощів або підозрілості може стати причиною розриву стосунків із другом або подругою. Можливо, ви виявите, що хтось із вашого кола не такий, яким здавався раніше, що стане причиною для кінця дружніх стосунків.

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Скорпіон

Зовсім скоро може з'ясуватись, що ваші амбіції та фокус на кар'єрі віддалили вас від друзів. Деякі з них можуть відчути себе забутими або недооціненими, що призведе до погіршення стосунків. А хтось – і зовсім зникне з вашого життя.

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Водолій

Емоційні зміни та внутрішні переживання можуть привести до погіршення стосунків із деякими друзями. Можливо, ви усвідомите, що пріоритети змінилися, і це вплине на стосунки з іншими. Подумайте над життєвими пріоритетами та розподіліть час відповідно до внутрішніх запитів.

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