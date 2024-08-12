Лев і Діва, ваше найзаповітніше бажання вже невдовзі здійсниться, пише LifeStyle 24.

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Лев

Серпень обіцяє справжні зміни на краще. Якщо ви давно мріяли про щось важливе – особисті стосунки, кар'єрні досягнення або творчий проєкт — зараз зірки на вашому боці. Будьте сміливими, і ваша мрія може здійснитися вже дуже скоро.

Головна порада – не переставайте мріяти та ставте перед собою нові цілі.

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Діва

Для представників цього знаку зодіаку серпень стане місяцем здійснення бажань. Це може бути пов’язано з подорожами, саморозвитком або новими можливостями, які раніше здавалися недосяжними. Ваша енергія та оптимізм допоможуть досягти бажаного в найкоротші терміни.

Астрологи певні, що зараз найкращий час, щоб присвятити його власним бажанням і потребам.

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