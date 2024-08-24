Близнюки, Рак, Терези та Водолій, уже невдовзі ваш настрій покращиться, а справи підуть угору, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Слід підготуватись до того, що зірки нарешті проявлять свою милість і ваші негаразди перейдуть на другий план. У житті появиться людина, яка допоможе розв'язати всі проблеми й стане найкращим другом на довгий період.

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Рак

Уже завтра найбільша проблема життя знайде своє вирішення. Ви відчуєте значне полегшення, а також додасться значний приплив сил. Тож не падайте духом, а насолоджуйтесь життям.

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Терези

Приготуйтесь до приємного сюрпризу. Близькі люди не можуть дочекатись, щоб принести у ваше життя море радості та щастя. Тому будьте певні, що на вашій стороні врешті сяятиме сонце.

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Водолій

Настав час сховати песимізм у далекий ящик. На вас очікує гарний настрій, приємні турботи та поява людини, яка навчить насолоджуватись навіть найменшими радостями життя. Це буде період, коли слід цінувати те, що підносить доля.

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