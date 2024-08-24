Овен, Лев і Риби, ваше внутрішнє відчуття давно підказує, що шлях із партнером давно рухається у прірву, пише LifeStyle 24.

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Овен

Важкий період у стосунках може обернутись на затяжну депресію. Ваші внутрішні хвилювання впливатимуть на усі сфери життя. Колишній партнер захоче налагодити ситуацію, але зірки певні, що майбутнього в цих стосунках більше немає.

Гороскоп для Овнів

Лев

Ви постанете перед вибором: залишатись нещасними й обманутими у стосунках через страх самотності, чи піти від людини, яка завдала страшного болю, але згодом знайти своє справжнє щастя. Здається, що вибір очевидний, але Левам доведеться постраждати в думках і почуттях, щоб прийти до логічного рішення.

Гороскоп для Левів

Риби

У вас проснеться внутрішній біль через певну недовіру та ревнощі. Що найстрашніше, кохана людина даватиме привід для таких почуттів. В один момент ви можете зіштовхнутись з емоційним крахом, а партнер піде від вас із гордо піднятою головою.

Гороскоп для Риб