Близнюки, Терези та Козоріг, уже завтра, 18 серпня, у вас все буде валитись із рук, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Усі плани на вихідний день варто скасувати. Не розраховуйте, що удача буде на вашому боці. Краще обмежите себе з ідеями, щоб не потрапити в серйозну халепу.

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Терези

Заручіться підтримкою близької людини, щоб пройти період складних випробувань. Цілком ймовірно, що чорна смуга почнеться у фінансових справах і особистому житті. Постарайтесь не піддаватись емоціям, а дослухайтесь до раціонального розуму.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

На вас очікує емоційне вигорання через яке усі справи йтимуть шкереберть. Розфокусованість, дрібні проблеми зі здоров'ям і небажання рухатись далі можуть стати початком затяжної депресії. Астрологи рекомендують поговорити про це з партнером чи близькою людиною, щоб знайти вихід із ситуації.

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