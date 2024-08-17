Телець, Лев, Діва і Стрілець, ваше подружнє життя, ймовірно, прийшло до свого фіналу, пише LifeStyle 24.

До теми Початок кінця – 3 знаки зодіаку, які вже на вихідних дізнаються про зраду

Телець

Ваше кохання поступово згасає. У душі давно посіялись сумніви щодо майбутнього із партнером. Якщо не бачите подальшого спільного майбутнього, то краще не мучити ні себе, ні колись кохану людину.

Гороскоп для Тельців

Лев

Ваш шлюб уже давно тріщить по швах. Постійні сварки, тотальне непорозуміння та не бажання щось змінювати, стали точками відліку для завершення цих стосунків. Кожен із партнерів заслуговує на те, щоб жити щасливо.

Гороскоп для Левів

Діва

Для вас стане болючим ударом новина про зраду коханої людини. Ваше щире кохання одразу ж переросте у ненависть і нерозуміння того, як так можна було вчинити. Рішення про розлучення – буде найкращим варіантом.

Гороскоп для Діви

Стрілець

Ви вже давно не відчуваєте нічого до другої половинки. Сьогодні ваше подружнє життя більше схоже на спільне проживання друзів, ніж пари. Будьте певні, що партнер також відчув зміни у взаєминах. Окрім того, у вас на горизонті появилась людина з якою зав'язалась взаємна симпатія.

Гороскоп для Стрільців