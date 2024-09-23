Овен, Діва та Риби, ваші найбільші хвилювання можуть в один момент стати реальністю, пише LifeStyle 24.

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Овен

Представникам цього знака зодіаку слід ретельніше придивитись до свого оточення. Вони давно підозрюють, що є люди, які хочуть влаштувати їм пастку. Цього тижня заздрісники не упустять свого моменту, щоб добряче насолити.

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Діва

Цього тижня у Дів все падатиме з рук. Буде здаватись, що чорна кішка перебігла їм дорогу й за ними попрямувала черга невдач. Цьому знаку зодіаку слід не впадати у відчай, адже це стане поштовхом до того, що боротьба проти несправедливості перетвориться на довготривалу війну.

Гороскоп для Дів

Риби

У Риб почнеться чорна смуга в особистому житті. Цього тижня відбудуться незрозумілі конфлікти з близькими людьми, а відсутність розуміння одне одного тільки погіршить ситуацію. Налагодження якісної комунікації стане ключем до успіху.

Гороскоп для Риб