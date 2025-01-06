Рак, Стрілець і Скорпіон, проводьте більше часу в невимушеному просторі, щоб мінімізувати вплив магнітної бурі на самопочуття, пише LifeStyle24.

До теми Під час магнітних бур у січні 3 знакам зодіаку пощастить у коханні

Рак

Цей знак зодіаку доволі гостро реагує на енергетичні зміни. Магнітні бурі можуть викликати емоційні перепади, втому та дратівливість. Астрологи рекомендують уникати емоційного навантаження та більше приділяти уваги внутрішньому спокою.

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Стрілець

Стрільці можуть відчути труднощі з концентрацією та роботою через вплив магнітних бур. Ба більше, буде помітно, що звична фізична активність і такий же графік даються важче, ніж це було раніше. Прогноз радить робити перерви у діяльності й ретельніше слідкувати за тим, що їсте та п'єте.

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Скорпіон

Попри те, що Скорпіони звикли тримати все під своїм контролем, у період магнітних бур відчують перепади та зрозуміють, що ситуація випадає з колії. Астрологи кажуть, що це може призвести до конфліктів і внутрішньої напруги. Спробуйте уникати імпульсивних рішень та намагайтесь обмежити вплив негативного середовища.

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