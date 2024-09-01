Овен, Терези та Водолій, у вересні внутрішні відчуття максимально загостряться, пише LifeStyle 24.

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Овен

Овни мають від природи сильну інтуїцію, але час від часу ігнорують її прояви. У вересні слід очікувати на підказку в ситуації, де вагатиметесь між вибором: зупинитись чи діяти. Зірки підказують, що питання стосуватиметься особистого життя.

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Терези

Цей знак зодіаку добре відчуває настрої інших людей. Однак у вересні Терезів переслідуватимуть сумніви, а інтуїція намагатиметься підказати правильний варіант відповіді. Якщо дослухаєтесь до внутрішнього голосу, то зможете уникнути зайвих ризиків і непотрібних помилок.

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Водолій

У вересні слід приділити особливу увагу побутовим справам, питанням сім'ї та близьких людей. Інтуїція підкаже як дотримуватись гармонії й чим слід керуватись при прийнятті важливих рішень. Крім того, звертайте увагу на числа, які бачите на годиннику.

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