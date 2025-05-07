Рак, Козоріг і Риби, уважно прислухайтесь до свого організму, знизьте шалений темп життя і не вимагайте від себе надто багато, пише Lifestyle24.

Зверніть увагу Астрологи назвали 2 знаки зодіаку, які в травні захочуть провести більше часу наодинці

Рак

Емоційно вразливі Раки можуть відчути загострення тривожності або пригніченості. Магнітні бурі впливатимуть на настрій й навіть можуть викликати безсоння. Астрологи наголошують, що важливо зберігати режим дня, уникати інформаційного перевантаження та знаходити час на тишу.

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Козоріг

Попри те, що Козороги вирізняються неймовірною стійкістю, їхня нервова система може дати збій через накопичений стрес і зовнішній тиск. Внаслідок магнітних бур є ризик головного болю або зниження концентрації. Варто більше часу приділити прогулянкам на свіжому повітрі та відмовитись від зайвих зобов'язань.

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Риби

У час магнітних бур Риби можуть стати більш розсіяними, надмірно вразливими та емоційно виснаженими. Цьому знаку зодіаку слід більше відпочивати, уникати конфліктів й звертати увагу на здорове харчування.

Гороскоп для Риб

Добро – це одна з найкращих рис людського характеру. Деякі знаки зодіаку наділені цією перевагою більше від інших.