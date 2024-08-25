Телець, Стрілець і Козоріг, з якоїсь причини зірки перестануть бути прихильними до вас, пише LifeStyle 24.

Зверніть увагу Одному зі знаків зодіаку сьогодні тотально не щаститиме: гороскоп на 25 серпня

Телець

На вас очікуватимуть неприємності на роботі. Роботодавець може затримати зарплатню або й взагалі дати догану. Така несправедливість може негативно вплинути на ваші результати роботи, тому слід вирішити конфлікт у мирний спосіб, щоб не погіршити ситуацію.

Гороскоп для Тельців

Стрілець

Незабаром між вами та партнером пробіжить чорна кішка, яка розсварить на довгий час. Хтось має виявитись мудрішим і зробити перший крок до примирення. Не втрачайте людину, яка принесла у ваше життя так багато любові, позитиву та затишку.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Козорогам слід приготуватись до того, що дрібні неприємності переслідуватимуть на побутовому рівні. В один момент навіть може здатись, що ви нічого не вмієте. Однак слід проявити трохи більше терпіння, щоб вгамувати негативні емоції. Будьте певні, що найближчим часом усе налагодиться.

Гороскоп для Козорогів