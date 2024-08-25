Телець, Стрілець і Козоріг, з якоїсь причини зірки перестануть бути прихильними до вас, пише LifeStyle 24.
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Телець
На вас очікуватимуть неприємності на роботі. Роботодавець може затримати зарплатню або й взагалі дати догану. Така несправедливість може негативно вплинути на ваші результати роботи, тому слід вирішити конфлікт у мирний спосіб, щоб не погіршити ситуацію.
Гороскоп для Тельців
Стрілець
Незабаром між вами та партнером пробіжить чорна кішка, яка розсварить на довгий час. Хтось має виявитись мудрішим і зробити перший крок до примирення. Не втрачайте людину, яка принесла у ваше життя так багато любові, позитиву та затишку.
Гороскоп для Стрільців
Козоріг
Козорогам слід приготуватись до того, що дрібні неприємності переслідуватимуть на побутовому рівні. В один момент навіть може здатись, що ви нічого не вмієте. Однак слід проявити трохи більше терпіння, щоб вгамувати негативні емоції. Будьте певні, що найближчим часом усе налагодиться.
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