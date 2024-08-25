Одному зі знаків зодіаку краще залишитись дома, щоб не притягнути до себе неприємні пригоди, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Сонце вийде за хмар: 4 знаки зодіаку, в яких завтра почнеться біла смуга в житті

Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 серпня для Овнів

Проведіть день на свіжому повітрі. Сонячні проміння та веселе дозвілля матимуть неабиякий вплив на ваш настрій.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 серпня для Тельців

Запропонуйте ідею для спільного відпочинку з родиною. Час у гармонії піде на користь вашим стосункам.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 серпня для Близнюків

Близька людина потребує вашої підтримки. Не обмежуйтесь на добре слово чи дію.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 серпня для Раків

Сьогодні точно ваш день. Не обмежуйте себе в бажаннях і мріях. Доля прихильна до того, щоб допомогти покращити стан справ.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 25 серпня для Левів

Приготуйте смачний сніданок чи обід. Спробуйте ускладнити собі завдання, використавши новий та оригінальний рецепт.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 серпня для Дів

Сьогодні вас переповнюватиме почуття дратівливості. Навіть найменша дрібниця зможе урвати терпець.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 серпня для Терезів

Гарний настрій на сьогодні – гарантовано. У вашому житті відбудуться зміни, які матимуть вплив на подальше майбутнє.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 серпня для Скорпіонів

Лінива неділя точно для вас. Вам не слід сьогодні спішити. Розмірений день піде тільки на користь.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 серпня для Стрільців

На жаль, вам краще залишитись дома та не вдаватись до розв'язання важливих справ. Будьте певні, сьогодні зірки не прихильні до вас.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 серпня для Козорогів

Дочитайте нарешті ту книжку, яка вже давно припала пилюкою на поличці. Це буде гарним вкладом у недільний день.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 серпня для Водоліїв

Відшукайте для себе незвичне місце, де можна заховатись від зайвих очей та провести час наодинці. Така пригода стане найкращим рішенням для вихідного дня.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 серпня для Риб

Робота над собою завжди клопітливий процес. Але астрологи певні, що докладені зусилля точно проявлять себе вже найближчим часом.