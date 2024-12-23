Козоріг, ваше щастя стане магнітом для хороших подій у новому році, пише LifeStyle24.

До теми Буде казково: 2 знаки зодіаку, яким освідчаться у новорічну ніч

Козоріг

Астрологи переконані, що в новорічну ніч більшість представників цього знака зодіаку отримають те, про що так довго мріяли. Це може бути омріяний подарунок, гарна новина або ж несподіване зізнання у коханні. Ба більше, оптимізм Козорогів зробить це свято по-справжньому незабутнім. Вони зможуть опинитись у центрі уваги, що підвищить самооцінку й додасть стимулу до реалізації певних дій.

Зірки кажуть, як тільки відкриєтесь для отримання енергії нового року, то все одразу стане на свої місця. Постарайтесь у цей день не вступати у суперечки, а спробуйте зробити крок до примирення зі старими образами, щоб свято Нового року вийшло казковим і просто неймовірним.

Гороскоп для Козорогів