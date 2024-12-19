Телець і Скорпіон, дозвольте магії кохання здійснити свої плани, пише LifeStyle24.

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Телець

У новорічну ніч Тельці можуть опинитись у центрі романтичних подій. Партнер нарешті наважиться зробити серйозний крок у стосунках, адже бачить у них стабільність і спільне майбутнє. Ніч з 31 грудня на 1 січня буде особливою, емоційною та такою, яка запам'ятається на все життя в серцях обох половинок.

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Скорпіон

Зовсім скоро у декого зі Скорпіонів здійсниться мрія, про яку вони бояться говорити іншим, адже цю тему хочуть залишати сакральною. Чутливість і турбота уже давно гідно оцінені партнером, тому у новорічну ніч друга половинка наважиться сказати ті слова, які є найважливішими у будь-якій парі. Освідчення буде ніжним, романтичним і дуже зворушливим.

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