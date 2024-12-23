Діва, Скорпіон і Риби, новорічна ніч – час магії, коли наша підсвідомість стає особливо активною, пише LifeStyle24.

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Діва

Оскільки Діви завжди все аналізують, то у новорічну ніч зможуть отримати чіткий та логічний сон-підказку. Астрологи припускають, що це може бути трактування певних дій або відповіді на запитання. Ясно одне, що сновидіння будуть корисними та практичними. Особливу увагу слід звертати на дрібниці, адже вони можуть бути ключем до розв'язання певних питань.

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Скорпіон

У новорічну ніч сновидіння Скорпіонів можуть відкрити приховану правду або підкажуть, де шукати те, що так сильно потребуєте. Сон може стосуватись особистих стосунків або кар'єрного вибору. Зірки рекомендують ретельно проаналізувати символи, які побачите у сні, щоб уникнути помилок.

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Риби

Астрологи прогнозують, що Риби у новорічну ніч отримають послання через сон. Воно може бути у вигляді образу, символу чи сюжету, який підкаже до якого вибору краще вдатись у майбутньому, коли настане складна ситуація. Підказка: після того, як прокинетесь, запишіть сон у нотатки чи записник. Це потрібно для того, щоб не упустити важливих деталей, адже перше трактування може бути оманливим.

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