Рак, Лев, Скорпіон і Козоріг, нова пора року стане надзвичайним періодом у вашому житті, пише LifeStyle 24.

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Рак

Осінь розпочнеться зі змін у професійній сфері діяльності. Бажання займатись улюбленою справою нарешті стане реальністю. З цього моменту кожен день буде по-справжньому щасливим.

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Лев

Осінній період стане часом, коли усі неприємності зійдуть нанівець, а спокійне й розмірене життя займе свою відповідну нішу. Будьте певні, що дехто навіть заздритиме такій стабільності.

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Скорпіон

На вас очікує приємний час із коханою людиною. Нарешті у вас почнеться спільний період, який проводитиме разом. Нехай це стане початком чогось нового, однак результат залежатиме тільки від спільних зусиль.

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Козоріг

Ви вирушите у прекрасну осінню подорож. Нова країна зачарує своєю культурою, їжею, напоями та атмосферою. Сезон дощів точно не почнеться в цей момент, тому будьте певні, що час проведете на висоті. Але це ще не все. Зірки замовчують факт інших приємностей, які також матимуть місце у вашому житті.

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