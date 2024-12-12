Овен, Терези та Скорпіон, спокій та раціональність допоможуть уникнути проблем, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Кому зі знаків зодіаку несподівано пощастить в п'ятницю 13-го

Овен

Оскільки Овни доволі енергійні та імпульсивні, то у п'ятницю 13-го доведеться проявити більше терпіння, ніж зазвичай. Астрологи попереджають про ризик необдуманих рішень, які можуть призвести до конфліктів або непорозумінь. Уникайте надмірної активності та не беріть участі у суперечках.

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Терези

У цей особливий день Терези можуть відчути значний емоційний тиск. Крім того, існує ризик зради або ж розчарування у близьких людях. У п'ятницю 13-го краще не ділитись секретами та уникати ситуацій, які можуть викликати непотрібні підозри.

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Скорпіон

Амбіції Скорпіонів можуть зіткнутись з перепонами у професійній сфері. Слід ретельніше вивчати документи, які підписуєте, не варто йти на ризик, якщо сумніви беруть гору, а у спілкуванні з керівництвом варто проявити максимальне стримання у висловлюваннях.

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