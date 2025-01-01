Астрологи підготували прогноз на перший день нового року, тому не втрачайте можливості дізнатись, що на вас очікує вже зовсім скоро, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 січня для Овнів
Овнів переповнюватиме така енергія, що всі страхи та сумніви просто забудуться. У перший день 2025 року скористайтесь усіма ресурсами, щоб не засиджуватись на місці, а брати від життя максимум корисного.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 січня для Тельців
Тельцям треба приділити більше уваги духовній сфері. Відпустіть негативні думки та дійте за покликом серця.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 січня для Близнюків
Близнюки можуть піддатись інфантильності та наївності. Така поведінка стане приводом для того, що вороги захочуть скористатись ситуацією, тому поки не пізно, беріть себе в руки.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 січня для Раків
Раки захочуть побути наодинці або в дуже тісному сімейному колі. Астрологи кажуть, що це може бути ознака спаду енергії, тому докладіть зусиль, щоб відновити втрачений ресурс.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 1 січня для Левів
Леви мають підтримати свій статус зірки вечора, тому організуйте вечірку та запросіть тих, кого хочете бачити у цей день. Нехай новий рік почнеться з веселощів і позитиву.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 1 січня для Дів
Цього дня удача ступатиме крок за крок за цим знаком зодіаку. Астрологи переконані, що вдасться зробити більше, ніж запланували.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 січня для Терезів
Якщо огорне почуття тривоги, то зупиніться й видихніть. Це допоможе зрозуміти, що насправді непокоїть.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів
У перший день 2025 року Скорпіонам доведеться відстоювати власні кордони. Можливо, ця історія допоможе зробити відповідні висновки про своє оточення.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 січня для Стрільців
Сьогодні Стрільцям слід взятись за справу, яка дуже сильно не подобається, але потребує виконання. У такий спосіб доведете іншим, що вам під силу все.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 січня для Козорогів
Присвятіть вільний час тому, щоб віднайти рівновагу та душевний спокій. Це допоможе задати тон на весь новий рік.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 січня для Водоліїв
У Водоліїв новий рік може розпочатись із нових відносин. Романтичне життя вражатиме яскравими барвами та емоціями.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 січня для Риб
У Риб 1 січня 2025 пройде без сюрпризів. Ймовірно, вдасться розширити коло друзів, що стане гарною новиною на початок року.