Астрологи підготували прогноз на перший день нового року, тому не втрачайте можливості дізнатись, що на вас очікує вже зовсім скоро, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 січня для Овнів

Овнів переповнюватиме така енергія, що всі страхи та сумніви просто забудуться. У перший день 2025 року скористайтесь усіма ресурсами, щоб не засиджуватись на місці, а брати від життя максимум корисного.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 січня для Тельців

Тельцям треба приділити більше уваги духовній сфері. Відпустіть негативні думки та дійте за покликом серця.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 січня для Близнюків

Близнюки можуть піддатись інфантильності та наївності. Така поведінка стане приводом для того, що вороги захочуть скористатись ситуацією, тому поки не пізно, беріть себе в руки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 січня для Раків

Раки захочуть побути наодинці або в дуже тісному сімейному колі. Астрологи кажуть, що це може бути ознака спаду енергії, тому докладіть зусиль, щоб відновити втрачений ресурс.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 січня для Левів

Леви мають підтримати свій статус зірки вечора, тому організуйте вечірку та запросіть тих, кого хочете бачити у цей день. Нехай новий рік почнеться з веселощів і позитиву.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 1 січня для Дів

Цього дня удача ступатиме крок за крок за цим знаком зодіаку. Астрологи переконані, що вдасться зробити більше, ніж запланували.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 січня для Терезів

Якщо огорне почуття тривоги, то зупиніться й видихніть. Це допоможе зрозуміти, що насправді непокоїть.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів

У перший день 2025 року Скорпіонам доведеться відстоювати власні кордони. Можливо, ця історія допоможе зробити відповідні висновки про своє оточення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 січня для Стрільців

Сьогодні Стрільцям слід взятись за справу, яка дуже сильно не подобається, але потребує виконання. У такий спосіб доведете іншим, що вам під силу все.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 січня для Козорогів

Присвятіть вільний час тому, щоб віднайти рівновагу та душевний спокій. Це допоможе задати тон на весь новий рік.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 січня для Водоліїв

У Водоліїв новий рік може розпочатись із нових відносин. Романтичне життя вражатиме яскравими барвами та емоціями.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 січня для Риб

У Риб 1 січня 2025 пройде без сюрпризів. Ймовірно, вдасться розширити коло друзів, що стане гарною новиною на початок року.