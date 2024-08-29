Не варто розраховувати тільки на власні сили, пише LifeStyle 24.
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Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 серпня для Овнів
Сьогодні усі ваші плани йтимуть наперекір задумам. Запасіться терпінням і не падайте духом.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 серпня для Тельців
Проведіть вечір наодинці з собою. Розберіться зі своїми думками та переживаннями, щоб врешті прийти до емоційної стабільності.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 серпня для Близнюків
Сьогодні по-справжньому ваш день. Можете сміло братись за складну справу, адже успіх гарантований.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 серпня для Раків
Приємні емоції будуть на висоті. Із самого ранку вас переслідуватимуть приємності, які триватимуть аж до пізнього вечора.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 29 серпня для Левів
Ви забагато нервуєтесь. Якщо ваші старання не дають бажаного результату, то слід трішки відпочити, а тоді з новим запалом почати спочатку.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 29 серпня для Дів
Приготуйтесь, що з самого ранку доведеться дзвонити до найближчих людей просити про допомогу. Наодинці вам не вдасться розв'язати проблеми, адже вони потребуватимуть колективної співпраці.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 серпня для Терезів
Астрологи рекомендують звернути увагу на своє самопочуття. Не доводьте організм до катастрофічного стану та уникайте стресових ситуацій.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 серпня для Скорпіонів
Сьогодні вам спаде на думку геніальна ідея, яка в майбутньому може стати доволі прибутковою. Однак є високі шанси на те, що Скорпіони можуть змарнувати момент.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 серпня для Стрільців
Нарешті можна видихнути зі спокійною душею. Напруження в робочих справах спаде вже сьогодні, а в житті почнеться приємний перебіг подій.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 серпня для Козорогів
Відновіть зв'язок із людиною, яка тривалий час живе на відстані від вас. Слід компенсувати втрачені роки, щоб разом крокувати у майбутнє.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 серпня для Водоліїв
Ваша впертість може рухатись хибним шляхом. Постарайтесь побороти цю емоцію, щоб не втрапити у біду.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 серпня для Риб
Зараз у вас є відчуття, що можете звернути гори. Такий пік емоційного стану може стати початком чогось нового у житті.