Рак і Скорпіон, іноді ви хочете позбутись від додаткових зобов'язань, пише LifeStyle 24.

Може зацікавити Поважають гармонію та взаєморозуміння: 3 знаки зодіаку, які є найспокійнішими в стосунках

Рак

Попри те що Раки – це сімейний знак зодіаку і їм притаманне відчуття сильного зв'язку з партнером, іноді може скластись так, що стосунки на одну ніч це проба чогось нового та ненав'язливого. Цей знак зодіаку деколи може піти проти власних принципів, адже почуття спокуси бере гору.

Раки не фанатики такого стилю життя, але один чи два рази можуть віддати перевагу таким стосункам.

Гороскоп для Раків

Скорпіон

Один із найсильніших представників серед усіх знаків зодіаку час від часу може вдаватись до частих змін статевих партнерів на одну ніч. Такий стиль життя відповідає бажанню на якийсь час відмовитись від зобов'язань і просто розслабитись для свого задоволення.

Але з часом ця думка міняється й Скорпіони можуть стати чудовими сім'янинами.

Гороскоп для Скорпіонів