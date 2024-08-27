Рак, Терези та Риби, завдяки бажанню мати розмірене життя, вас можна назвати найспокійнішими знаками зодіаку, пише LifeStyle 24.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку цінують стабільність і гармонію. Їм важливо відчувати від партнера віддачу та бути впевненими в тому, що все роблять правильно. Ракам важливо знайти людину зі спільними цінностями, щоб гармонія взаємин була на найвищому рівні.

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Терези

Ці люди не схильні до пристрасних вияснень стосунків і дуже рідко піддаються емоціям ревнощів. Їхньому партнеру не варто давати приводів для сумніву, щоб не порушити баланс і спокій.

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Риби

Риби люблять спокій і затишок. Їм важливо, щоб все було на своїх місцях і відповідало їхньому баченню гармонії. Вони вміють спокійно реагувати в кризових ситуаціях, деколи може здатись, що це прояв байдужості, але це не так. Така розміреність найкраще підходить тим, хто не виносить емоційних гойдалок.

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