Рак, Терези та Риби, завдяки бажанню мати розмірене життя, вас можна назвати найспокійнішими знаками зодіаку, пише LifeStyle 24.
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Рак
Представники цього знаку зодіаку цінують стабільність і гармонію. Їм важливо відчувати від партнера віддачу та бути впевненими в тому, що все роблять правильно. Ракам важливо знайти людину зі спільними цінностями, щоб гармонія взаємин була на найвищому рівні.
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Терези
Ці люди не схильні до пристрасних вияснень стосунків і дуже рідко піддаються емоціям ревнощів. Їхньому партнеру не варто давати приводів для сумніву, щоб не порушити баланс і спокій.
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Риби
Риби люблять спокій і затишок. Їм важливо, щоб все було на своїх місцях і відповідало їхньому баченню гармонії. Вони вміють спокійно реагувати в кризових ситуаціях, деколи може здатись, що це прояв байдужості, але це не так. Така розміреність найкраще підходить тим, хто не виносить емоційних гойдалок.
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