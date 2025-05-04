Гнучкість і поступливість стануть допоміжними елементами дня, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу 2 знаки зодіаку, які в травні відчуватимуть втому – що потрібно знати

Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 травня для Овнів

В Овнів можуть виникнути проблеми, які будуть пов'язані з любовними та професійними відносинами. Астрологи рекомендують не брати цю історію близько до серця, адже зовсім скоро все владнається.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 травня для Тельців

Сьогодні треба проявити кмітливість й активність. Прогулянки на свіжому повітрі та заняття спортом підіймуть вам настрій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 травня для Близнюків

Проявіть точність та уважність при виконанні всіх завдань. Якщо щось упустите, то це буде серйозна помилка, яку складно виправити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 травня для Раків

Нове любовне захоплення порушить усі плани на день. Можливо, вдасться вирушити з цією людиною у далеку поїздку або на романтичну прогулянку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 травня для Левів

У Левів настав час розібратись з минулим. Деякі питання з того часу сильно гнітять душу та розум, тому варто розставити всі крапки над і.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 4 травня для Дів

Діви досягатимуть своєї мети за будь-яку ціну. Астрологи кажуть, що вдасться розв'язати всі свої завдання без перешкод.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 травня для Терезів

Терези можуть очікувати на новину щодо підвищення зарплати або отримання солідної премії. Відсвяткуйте цю новину у колі найближчих людей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 травня для Скорпіонів

Не забігайте сьогодні з далекосяжними планами. Краще зосередьтесь на тому, що потребує негайних кроків.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 травня для Стрільців

Якщо друг попросить про підтримку, то допоможіть йому. Зовсім скоро і вам може знадобитись допомога чи порада від свого оточення.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 травня для Козорогів

Пам'ятайте, що ніколи не пізно щось починати з нуля. Астрологи припускають, що останнім часом могли відчувати розчарування в особистому житті, тому, можливо, настав час змін.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 травня для Водоліїв

Уважно ставтесь до того, що говорите. Сьогодні той день, коли варто віднайти золоту середину між тим, що не влаштовує, і між тим, що краще сказати у такій ситуації.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 травня для Риб

Увесь вільний час присвятіть собі. Подумайте, на що давно хотіли наважитись, але для цього бракувало часу.

Другий шанс люди отримують не так часто. Але незабаром комусь пощастить його отримати.