Близнюки, Терези та Водолій, зберіться із силами та заручіться підтримкою близьких людей, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Цьому знаку зодіаку доведеться попрощатись із поточним місцем роботи. Колеги, яким найбільше довіряли, виявляться справжніми зрадниками. Близнюкам доведеться навчитись мінімізувати витрати, щоб задовольнити базові побутові потреби.

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Терези

Представники цього знака зодіаку зіштовхнуться із проблемами в особистому житті. Їхня друга половинка буквально встромить ніж у серце, адже виявиться справжнім зрадником. Астрологи рекомендують одразу завершити ці стосунки та не жити в ілюзії, що все налагодиться.

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Водолій

Водоліям варто звернути увагу на своє оточення. Цей знак зодіаку давно страждає від токсичності близьких людей, а життя від цього перетворюється на суцільний негатив. Прийшов час попрощатись із цим періодом та завести нових друзів.

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