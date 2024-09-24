Близнюки, Скорпіон і Козоріг, гіркий досвід став для вас чудовим уроком, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Представники цього знака зодіаку постійно аналізують та піддають сумніву усьому, що їх оточує. Вони майже не довіряють людям, адже навчились бачити їх із різних сторін, тому високий рівень довіри Близнюків майже неможливо завоювати. Цей знак зодіаку не вірить у щирість інших, бо вважає, що вони хочуть скористатись спілкуванням заради власної вигоди.

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Скорпіон

Скорпіони доволі обережні та з особливою увагою ставляться до того, що їм говорять. Вони вміють добре аналізувати, тому зманіпулювати точно не вийде. Потрібно багато часу для того, щоб цей знак зодіаку підпустив людину до себе ближче, адже Скорпіони спершу хочуть дізнатись, чи є якісь приховані мотиви, що можуть залишатись за пеленою невідомості.

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Козоріг

Хоч Козороги доволі серйозні, у душі вони дуже добрі. Представники цього знака зодіаку вміють проявляти неабияку доброту, бо певні, що всі люди заслуговують на щастя. Однак така поведінка стала доволі болючим досвідом, який навчив тримати інших на відстані. Вони не хочуть наступати на ті самі граблі, щоб потім знову жалкувати про вчинене.

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