У деяких знаків зодіаку можуть відбутись кардинальні зміни в житті, а хтось зіштовхнеться з низкою негативних подій, пише LifeStyle 24.

Цікаво Ці знаки зодіаку ненавидять сюрпризи – про кого йдеться

Овен

Овни у коридорі затемнень отримають урок на все життя. Хоч це буде гіркий досвід, але він зможе відкрити очі на питання та проблеми, які досі залишаються загадкою. Спробуйте зробити правильні висновки, щоб не наступити на ті самі граблі.

Гороскоп для Овнів

Лев

Коридор затемнення принесе у життя Левів доленосний момент, який може дуже круто змінити майбутнє. Не виключено, що представники цього знака зодіаку зіштовхнуться з певними емоційними гойдалками, однак така "встряска" точно піде на користь. Леви зможуть очиститись від старого негативу та набратись нової енергетики.

Гороскоп для Левів

Діва

Діви в коридор затемнень отримають можливість поглянути збоку на своє життя. В один момент може здатись, що це просто існування без будь-якої мети. Таке прозріння відкриє нові горизонти, якими можна скористатись, якщо дослухатись до інтуїції. До 2 жовтня слід звертати увагу на духовність, адже саме вона потребує очищення та вдосконалення.

Гороскоп для Дів

Стрілець

Оскільки Стрільці дуже сильно втомились, то місячний період дасть їм можливість насолодитись гармонією. Однак надалі варто розраховувати тільки на власні сили, адже найближчим часом астрологічні прогнози не матимуть багато втішних новин для цього знака зодіаку.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

У Водоліїв коридор затемнення матиме вплив на самопочуття та стосунки з близькими людьми. Астрономічні процеси вже давно вказують на те, що варто змінити стиль життя, щоб покращити свій стан. А що стосується особистісних взаємин з іншими, то тут доведеться трохи попрацювати, адже вищі сили не мають бажання докладати свою руку до цієї справи.

Гороскоп для Водоліїв