Близнюки, Стрілець і Риби, вашому "везінню" не позаздрить ніхто, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Стрільцям слід бути чесними із собою: гороскоп на 29 вересня

Близнюки

Близнюки зіштовхнуться з тотальною несправедливістю світу. Їхні досягнення в один момент перетворяться на "попіл", а людина, яка вдалась до хитрості, вибереться на "п'єдестал перемоги". Представники цього знака зодіаку будуть доволі злі та агресивні, тому краще у цей момент їх не чіпати.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

На початку жовтня Стрільці втомляться доводити свою думку, зберуть речі й підуть. В один момент це стане закінченням однієї історії, але початком для другої. Спершу вони переживатимуть почуття образи, але згодом усвідомлять, що це був цінний досвід.

Гороскоп для Стрільців

Риби

Через свою надмірну наївність Риби постраждають від оточення, яке підбиралось доволі невдало та нерозумно. Астрологи сподіваються, що цей знак зодіаку винесе урок на все життя і більше не наступить на ті самі граблі.

Гороскоп для Риб