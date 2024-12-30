За народними повір'ями посівати можуть далеко не всі. Кому дозволяється це робити – розповідає 24 Канал.

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Хто посіває на Новий рік

Посівалки – це традиційні українські обрядові пісні з побажаннями здоров'я, багатства та щастя. У давнину наші предки за допомогою подібних співів могли привабити родючість і гарний врожай у родину.

Існує народне повір'я, що першим на Новий рік мав зайти в будинок саме чоловік. Це вважалося гарною прикметою, яка здатна принести добробут сім'ї. Саме тому посівальниками мають бути лише хлопці. Переважно засівають зерном жита або пшениці. За це господарі будинку дають посівальникам гроші або солодощі.

Ці обрядові пісні виконують вранці 1 січня, на свято Василя. Однак за старим церковним календарем, їх співатимуть 14 січня, на Старий Новий рік.

Хто посіває на Новий рік / Фото Freepik

Хто може щедрувати

Щедрівки – це обрядові новорічні пісні, які співають окремо господині, господарю, дівчині, хлопцю та усій родині, бажаючи їм багатства та злагоди. Їх виконують на Щедрий вечір напередодні Нового року, 31 грудня.

Зазвичай лише дівчата співають щедрівки. Цей обряд нерідко супроводжується розвагами та переодяганням. Він пов'язаний з театральним дійством – "Маланкою", під час якого люди перевтілюються у міфологічних персонажів, серед яких Маланка, Василь, Коза, Лікар, Козак, Циган тощо.