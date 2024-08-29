Овен, Терези та Риби, бажання обману не найкраща риса вашого характеру, пише LifeStyle 24.

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Овен

Овни можуть різко змінювати свою думку та підлаштовуватись під інших. Така гнучкість може свідчити про небажання говорити істинну правду задля того, щоб дещо приховати або дізнатись більше інформації. Овнів може навіть не хвилювати те, що різним людям вони говорять відмінні думки, які не збігаються між собою.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку дуже часто намагаються уникати конфліктів. Вони вважають, що "маленька брехня" може зберегти гармонію. Але їхні справжні почуття залишаються за лаштунками невідомості.

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Риби

Через мрійливу натуру та бажання до фантазій, Риби можуть плутати видумане з реальністю. Дуже часто співрозмовники підловлюють їх на перебільшенні чи обмані. Риби в такий спосіб намагаються підлаштуватись під настрої інших людей, щоб захистити себе.

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