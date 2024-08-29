Близнюки, Скорпіон, Козоріг і Водолій, надмірні хвилювання та зайві ревнощі ускладнюють процес побудови взаємин із коханою людиною, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Ваша непостійність і часта зміна настрою можуть викликати деяку невпевненість зі сторони партнера. Деколи може здаватись, що Близнюки ставляться несерйозно до стосунків, чим відштовхують від себе кохану людину.

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Скорпіон

Пристрасність – це добре, але її надмірність може стати наріжним каменем проблеми. Крім того, вимоги до партнера можуть бути необґрунтованими, а почуття ревнощів може спалювати зсередини. Але якщо знайти правильний підхід, то Скорпіони піддатливі до того, щоб видозмінити своє бачення до стосунків.

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Козоріг

Представники цього знаку зодіаку доволі щирі у стосунках із партнером, однак негативні емоції воліють тримати при собі. Це дуже негативно впливає на взаємини, адже відчувається певна напруга. Крім того, Козороги не люблять спонтанності, це може стати серйозним викликом для партнера.

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Водолій

Цей знак зодіаку віддає перевагу незалежності та свободі. Партнеру деколи може здатись, що кохана людина відсторонена та холодна. У стосунках із Водоліями не варто розраховувати на бурю емоцій чи неймовірного почуття кохання. Це все може прийти з часом або ж залишиться без змін.

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