Рак, Терези, Водолій та Риби, схильність до постійного негативу несе тотальне розчарування у житті, пише LifeStyle 24.
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Рак
Часто Раки шукають відповіді на свої проблеми в найближчих людей чи друзів. Найменша невдача може перетворитись на гіперболізацію ситуації, а розв'язання проблеми переходить у ряд тортур для ментального здоров'я. Такий підхід у край критично сприймається вашим оточенням.
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Терези
Черга неприємностей здебільшого може бути пов'язана з вашою лінню та небажанням змінювати життя. А небажання усвідомлення переходить у хвилю страждання з нерозуміння. Тільки від ваших сил залежить, що робити далі, щоб не опинятись у ямі зі сліз і депресії.
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Водолій
Певна байдужість до життя з часом переростає у страждання, які не здатен втихомирити ніхто. Навчіться міняти підхід до ситуації та спрямовуйте позитивну енергетику в правильне русло, щоб досягти бодай якогось результату. А постійне ниття не призведе до нічого хорошого.
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Риби
Риби з тих людей, які люблять постраждати наодинці. Їм здається, що внутрішній біль не повинен бачити ніхто. А маска з доброзичливості й щастя допоможе втекти від зайвих запитань. Така обачність із часом може перерости в депресію.
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