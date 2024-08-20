Телець, Лев і Козоріг, до кожної ситуації ви ставитесь як до нового випробування, яке неодмінно треба подолати, пише LifeStyle 24.

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Телець

Попри перешкоди, Тельці готові йти до своєї мети. Вони певні, що наполегливість допоможе подолати будь-які бар'єри, а самодисципліна відкриє шлях до найвищої вершини. Астрологи рекомендують в окремих ситуаціях поставитись дещо розважливіше та не сприймати все на тотальній серйозності.

Гороскоп для Тельців

Лев

Чим більше завдань, тим більше згідні робити Леви. Вони ніколи не втрачають можливості заробити більше, й беруть на себе стільки, що будь-хто інший просто б не витримав. Надмірна перенавантаженість може призвести до вигорання, яке потім дуже важко компенсувати позитивними емоціями.

Гороскоп для Левів

Козоріг

Більша частина Козорогів страждає на так званий "синдром відмінника". Він передбачає тотальний контроль над справами, робота в дедлайни, та постійне хвилювання за результат. Навіть прості побутові речі дуже часто перетворюються на певний квест, адже все має бути ідеально.

Гороскоп для Козорогів