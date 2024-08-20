Овен і Діва, взаємини із коханою людиною переживатимуть найбільшу кризу, пише LifeStyle 24.

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Овен

Попри те, що вам комфортно з партнером, стосунки давно не відповідають тому рівню кохання, який би мав бути. Романтика зійшла нанівець, буденність переросла в рутину, а спільне проводження часу обернулось в перегляд смішних роликів на телефоні. Це стало більше схоже на співжиття сусідів, а не коханих людей.

Слід очікувати на те, що партнер захоче поставити крапку в цих стосунках, але запропонує залишитись на рівні друзів.

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Діва

Є висока ймовірність того, що дізнаєтесь про зраду партнера із добрим другом вашої пари. Ця новина буде наче ніж у серце. Ваш біль стане фінальною крапкою в історії.

Варто підготуватись до того, що колишній партнер захоче поділити речі, які колись купували разом. Тож слід набратись терпіння та показати силу характеру, щоб не постати в образі жертви.

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