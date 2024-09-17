Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" містить приховані сенси, серед яких: чистий і непорочний образ Діви Марії, її ангелів, шлях від земного світу до небесного тощо. За переказами, ця реліквія була написана на горі Синай.

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У цей особливий день віряни звертаються до ікони Діви Марії "Неопалима Купина". Про молитви, які варто оголосити перед реліквією, розкаже LifeStyle24.

Молитви перед іконою "Неопалима Купина"

"Царице Небесна, Владичице наша, Мати Творця, Господа слави й Владики всіляких! Тобою, Цар над царями та Пан над панами, землі нам показали. Ти Мати Світу і всього живого, що колись в утробі Твоїй носила Ісуса й обіймала Немовля Боже.

Сьогодні ми прибігаємо до Тебе, як до непорушних стін і заступництва: зглянься на милосердя, Богородице, на озлоблення наше і зціли душі та тіла від хвороб.

За дні осені нас захистом благодаті Твоєї, у темряві ж вночі просвіти світлом понад всім. Богородице, Ти царюєш, стоячи перед престолом Святої Трійці. Змилуйся над нами й надішли нам свою допомогу. На віки віків, Амінь!"



Ікона Божої матері "Неопалима Купина" / Фото Pinterest

"О, Пресвята і Преблагословенна Мати Господа нашого Ісуса Христа! Припадаємо і поклоняємося Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою Ти дивні й преславні чудеса являєш, від вогненного спалення і блискавичного грому оселі й міста наші спасаєш, хворих зціляєш і всі благі наміри наші добре виконуєш.

Смиренно молимо Тебе, всесильного роду нашого, Заступнице, Твоєї материнської участі й допомоги. Спаси й збережи, Владичице, під покровом милості Твоєї всю країну нашу православну, усіх воїнів, пожежників, лікарів, рятівників і всіх нас, що припадаємо до Тебе з вірою і любов’ю та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва".



Ікона Божої матері "Неопалима Купина" / Фото Pinterest

"О, Пресвята Діво, Мати Господа нашого, Заступнице і Покровителько всіх, що до Тебе вдаються! Презри з висоти святості Своєї мене грішного (грішну) й вислухай смиренну молитву мою і принеси улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.

Умоли Його, та просвітить похмуру мою душу світлом Божественної благодаті Своєї, та позбав мене від всяких потреб, скорботи й хвороби. Дай мені тихе і мирне життя, здоров'я тілесне і душевне, заспокой стражденне серце моє і зціли рани його.

Очисти розум мій від помислів суєтних, настав мене до виконання заповідей Своїх, позбав від вічної муки та не Свого Небесного Царства".



Ікона Божої матері "Неопалима Купина" / Фото Pinterest

"Владичице Всемилостива, змилосердись над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами й не маємо відваги звернутися до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення, але Тебе просимо Його ублагати, Матір Його по плоті. Ти ж, Всеблага, простягни до Нього руки Твої й заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин нашого, благочестивого і мирного життя й доброї відповіді на Страшному суді Його.

Найбільше ж у час грізного відвідування Божого, коли загорятися вогнем домівки наші, чи блискавковим громом настрашені будемо, яви нам милостиве Твоє заступництво і можуть допомогти.

Щоб, спасенні всесильними Твоїми до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство райське успадкували та зі всіма святими оспівували Пречесне і Величне Ім’я Пресвятої Трійці, Отця, і Сина, і Святого Духа, і Твоє велике до нас милосердя, навіки. віків. Амінь!".