Також християни просять Діву Марію допомоги в боротьбі зі спокусами й гріхами. Про заборони свята ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина", розкаже LifeStyle24.

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Свято ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина"

За переказами, Бог з'явився перед пророком Мойсеєм у вигляді полум'яного тернового куща, який не згорав, та закликав вивести ізраїльський народ із Єгипту до обіцяного краю. Історія з видіннями Мойсея символізує святий образ чистої та непорочної Марії. Що цікаво, саме на горі Синай була написана ікона Божої матері "Неопалима Купина", яка сповнена різноманітних символів.

На реліквії зображені Діва Марії та Ісус Христос у середині восьмикутної зірки, яка означає неопалиму купину. Крім цього, на іконі видніються такі елементи: храм, драбина, терновий кущ і камінь.



Ікона Божої матері "Неопалима Купина" / Фото Pinterest

Народні прикмети

Якщо листя на деревах вже почало опадати, то наступного року буде гарний урожай.

Якщо вранці піде дощ, то зима буде суворою.

Якщо побачите мишей у будинку, то великий ризик того, що станеться пожежа.

Якщо журавлі вже полетіли на південь, то протягом тижня збережеться холодна погода.

Що не можна робити

У свято ікони "Неопалимої Купини" діють важливі заборони, яких варто дотримуватися. Так, не можна сваритися, лихословити та гучно лаятися, бо накличете біду в родину. Водночас не варто займатися хатніми справами жінкам, оскільки цей день присвячений дівчатам. Крім цього, не рекомендується влаштовувати гучні святкування та вечірки. До того ж заборонено давати милостиню, бо втратите сімейне щастя.