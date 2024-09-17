У цей день наші предки випікали коровай, який їли руками. Після цього пращури йшли до церкви та молилися Сину Божому. Детальніше про заборони й прикмети Дня мучениць Віри, Надії, Любові та Софії – читайте в матеріалі LifeStyle24.

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День мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії

У II столітті в Римі жила вдова Софія разом з трьома доньками: Вірою, Надією та Любов'ю. Жінка сповідувала християнство та виховувала своїх дітей так само. У ті часи імператор Адріан засуджував будь-який прояв вірності Ісусу Христу, тому переслідував усіх, хто вірив у Сина Божого. Правитель дізнався про Софію та її доньок, тому запросив їх на розмову, де наказав їм поклонятися ідолам.

Жінки відмовилися це робити, за що їх ув'язнили. Через деякий час Віру, Надію, Любов стратили на очах Софії. Вдова не змогла змиритися з втратою, тому відійшла у вічність через три дні після смерті дівчат.

Що не можна робити

Не варто жінкам важко працювати, оскільки цей день присвячений дівчатам, тому треба відпочивати.

Не можна пліткувати, лихословити та гучно лаятися.

Не рекомендується сваритися з жінками.

Не варто в'язати, шити й вишивати.

Народні прикмети

Якщо птахи вже полетіли на південь, то наступного тижня буде холодна погода.

Якщо вранці небо буде хмарним, то протягом тижня збережеться тепла погода.

Якщо сьогодні піде дощ, то зима прийде рано.

Якщо вже почало опадати листя з дерев, то погода сильно погіршиться.

Що ще відзначають

День рятувальника. В Україні професійне свято встановили у 2008 році. Цей день відзначають працівники цивільного захисту, які щодня рятують життя людей і ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій.

Міжнародний день кантрі-музики. Головна мета свята – згадати про історію цього музичного стилю, який світ вперше почув у 1920-х роках завдяки європейцям.