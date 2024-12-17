У цей день громадяни колядують і бажають добробуту та щастя сусідам і друзям. Кожна різдвяна пісня містить віншування, які мають знати як дорослі, так і діти. LifeStyle24 підготував добірку віршованих привітань, які варто вивчити до свята Різдва.

Цікаво Старовинні віншування на Різдво 2024: добірка гарних вітань для дорослих і дітей

Добірка віншувань на Різдво 2024

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя вам, веселих свят, миру і кохання!

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі й в справах усіх!

***

Зірочка з неба світло кидає.

Христос-дитятко нині рождаєсь.

Світи весело Христу й Марії,

Кріпи у серці віру й надію.

Хай ця зірничка в Різдвяні свята

Несе все щастя до вашої хати,

Здоров'я, втіхи, пошани світу,

Багатства й долі на многії літа.

Віншування на Різдво 2024 / Фото "ВСВІТІ"

***

Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти,

Пригорни до себе нині українські діти.

Щоби були добрі, щоби були щасні,

І розумні, і здорові, мов ті квіти красні.

Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,

Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні.

***

Різдвяна зірка в небі сяє,

Всю Україну оберігає.

Нехай земля квітне добром і миром,

Життя буде світлим, щасливим, щирим!

***

Будьте ласкаві, багаті,

Майте ласку добру й гожу.

Вірте тільки в ласку Божу.

Ласка Божа вас спасе,

З краю слабість відведе,

Зичу бути здоровеньким,

Всім дорослим і маленьким,

На потіху всій родині,

І на славу Україні.

Христос ся Рождає!

***

Ми є Божі діти,

Прийшли заспівати,

У Рождестві Христовім

Вам вістку віддати.

Ангели в небі

Сто світів ознаймили,

Що Христа в яслах

У пелени повили.

А тріє царі Принесли

Му дари, Пастирі бідні

Поклін Му віддали.

За цюю новину

Просимо дати гостину,

Щоби вас Господь Бог благословив

І дав вам многая літа прожити.

Христос ся рождає!