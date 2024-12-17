У цей день громадяни колядують і бажають добробуту та щастя сусідам і друзям. Кожна різдвяна пісня містить віншування, які мають знати як дорослі, так і діти. LifeStyle24 підготував добірку віршованих привітань, які варто вивчити до свята Різдва.
Цікаво Старовинні віншування на Різдво 2024: добірка гарних вітань для дорослих і дітей
Добірка віншувань на Різдво 2024
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя вам, веселих свят, миру і кохання!
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім'я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі й в справах усіх!
***
Зірочка з неба світло кидає.
Христос-дитятко нині рождаєсь.
Світи весело Христу й Марії,
Кріпи у серці віру й надію.
Хай ця зірничка в Різдвяні свята
Несе все щастя до вашої хати,
Здоров'я, втіхи, пошани світу,
Багатства й долі на многії літа.
Віншування на Різдво 2024 / Фото "ВСВІТІ"
***
Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти,
Пригорни до себе нині українські діти.
Щоби були добрі, щоби були щасні,
І розумні, і здорові, мов ті квіти красні.
Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,
Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні.
***
Різдвяна зірка в небі сяє,
Всю Україну оберігає.
Нехай земля квітне добром і миром,
Життя буде світлим, щасливим, щирим!
***
Будьте ласкаві, багаті,
Майте ласку добру й гожу.
Вірте тільки в ласку Божу.
Ласка Божа вас спасе,
З краю слабість відведе,
Зичу бути здоровеньким,
Всім дорослим і маленьким,
На потіху всій родині,
І на славу Україні.
Христос ся Рождає!
***
Ми є Божі діти,
Прийшли заспівати,
У Рождестві Христовім
Вам вістку віддати.
Ангели в небі
Сто світів ознаймили,
Що Христа в яслах
У пелени повили.
А тріє царі Принесли
Му дари, Пастирі бідні
Поклін Му віддали.
За цюю новину
Просимо дати гостину,
Щоби вас Господь Бог благословив
І дав вам многая літа прожити.
Христос ся рождає!