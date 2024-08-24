Кожне ім'я має своє значення. Є прикмети й перекази, за якими одні імена приносять щастя та гарну долю, а інші символізують негатив та проблеми. LifeStyle 24 розповість, які імена краще не давати дітям.

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Які імена краще не давати дівчаткам

Тамара . З давньоєврейської це ім'я перекладається як "фінікова пальма". Вважається, що це ім'я відлякує кохання: у дівчаток з цим іменем не буде щасливого особистого життя.

. З давньоєврейської це ім'я перекладається як "фінікова пальма". Вважається, що це ім'я відлякує кохання: у дівчаток з цим іменем не буде щасливого особистого життя. Дарина . Це ім'я має перське коріння та означає "подарунок". За однією з версій, воно приносить у характер людини заздрість та розбещеність.

. Це ім'я має перське коріння та означає "подарунок". За однією з версій, воно приносить у характер людини заздрість та розбещеність. Інна . З латинської мови це ім'я означає "річка, потік". За переказами, його носили жриці, які служили богині любові та війни. Тому воно може вказувати на агресивність і нестабільність.

. З латинської мови це ім'я означає "річка, потік". За переказами, його носили жриці, які служили богині любові та війни. Тому воно може вказувати на агресивність і нестабільність. Жанна . Це ім'я французького походження означає "благодатна". Воно може символізувати страждання та фанатизм.

. Це ім'я французького походження означає "благодатна". Воно може символізувати страждання та фанатизм. Лана. З деяких мов це ім'я перекладається як "хмара". Тому воно символізує темряву та негатив..

Які імена краще не давати хлопчикам

Євген . Ім'я грецького походження означає "благородний". Його давали аристократам та еліті, які вважали себе кращими за інших. Саме тому воно символізує егоїзм та гордовитість.

. Ім'я грецького походження означає "благородний". Його давали аристократам та еліті, які вважали себе кращими за інших. Саме тому воно символізує егоїзм та гордовитість. Борис . Це ім'я означає "борець". З одного боку це знак впевненості в собі, але з іншого – ця риса характеру може призводити до постійних сварок та суперечок.

. Це ім'я означає "борець". З одного боку це знак впевненості в собі, але з іншого – ця риса характеру може призводити до постійних сварок та суперечок. Костянтин . Ім'я походить з латинської мови та означає "постійний". В історії це ім'я мав Костянтин Великий, один з найбільших імператорів. Водночас воно символізує авторитарність і диктатуру.

. Ім'я походить з латинської мови та означає "постійний". В історії це ім'я мав Костянтин Великий, один з найбільших імператорів. Водночас воно символізує авторитарність і диктатуру. Гліб . Старослов'янське ім'я означає "спадкоємець". Воно символізує конфліктність та ревнощі.

. Старослов'янське ім'я означає "спадкоємець". Воно символізує конфліктність та ревнощі. Вадим. Це ім'я означає "баламут". Воно може вказувати на неспокійність та конфліктність людини, а також безвідповідальність.

Перш ніж давати дитині ім'я, вивчіть його походження та значення. Якщо не знаєте, який варіант обрати - зверніться до словника імен. Та не зважайте на прикмети, якщо якесь ім'я вам справді сподобалося.