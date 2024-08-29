Дорогі Івани, щиро вітаємо з Днем ангела. Нехай охоронець ніколи вас не покидає та завжди допомагає справлятися з труднощами. Будьте щасливі, здорові, успішні та натхненні. Не дайте сумові заполонити ваші думки. З нагоди свята редакція LifeStyle 24 підготувала привітання у прозі та віршах.

Не пропустіть Прийміть найщиріші привітання: чарівні картинки та листівки з Днем ангела Івана

День ангела Івана: привітання у віршах

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Бажаю, Іване, хай ангел із неба

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітну мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!

Іменини Івана / Фото "Гумореска"

***

В День ангела Івану зичу щастя,

Нехай везіння не залишить,

Почнуть бажання всі збуватись,

Прийде до вас великий успіх!

Мрії швидше хай здійсняться,

А серце б'ється від кохання.

Усього, що хочеш, добивайся.

***

Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця,

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

Актуально Сьогодні – Горіховий Спас за старим стилем: найкращі привітання у картинках для рідних

Іменини Івана / Фото "Гумореска"

День ангела Івана: привітання у прозі

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь поруч. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

З Днем ангела, Ваня! Нехай крилатий захисник вбереже тебе від негоди, непотрібної печалі, дурних ідей, поганих людей, злих днів. Нехай у житті завжди править щастя і любов, а шлях буде усіяний зірками удачі й надії.

***

Вітаю із Днем ангела, Іване. Бажаю успіхів і процвітання. Хай доля зробить з тебе пана і здійсняться сьогодні всі твої бажання!

Іменини Івана / Фото Amazing Ukraine

***

Я тебе вітаю зі святом! Нехай ангел-охоронець завжди оберігає від бід і заздрісних очей, а душа хай буде наповнена великою любов’ю і щастям.

***

У ці непрості часи бажаю тобі, Іване, спокою, безпеки, родинного затишку, а також сили й наснаги все подолати та впоратися з викликами буремного життя. Нехай ангел завжди тебе охороняє.