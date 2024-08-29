Дорогі Івани, щиро вітаємо з Днем ангела. Нехай охоронець ніколи вас не покидає та завжди допомагає справлятися з труднощами. Будьте щасливі, здорові, успішні та натхненні. Не дайте сумові заполонити ваші думки. З нагоди свята редакція LifeStyle 24 підготувала привітання у прозі та віршах.
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День ангела Івана: привітання у віршах
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Бажаю, Іване, хай ангел із неба
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснює твою заповітну мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!
Іменини Івана / Фото "Гумореска"
***
В День ангела Івану зичу щастя,
Нехай везіння не залишить,
Почнуть бажання всі збуватись,
Прийде до вас великий успіх!
Мрії швидше хай здійсняться,
А серце б'ється від кохання.
Усього, що хочеш, добивайся.
***
Нехай у день твого святого
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Іване,
Прийми привітання!
***
Рано-вранці, до сходу сонця,
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Бажаю тобі зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
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Іменини Івана / Фото "Гумореска"
День ангела Івана: привітання у прозі
Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь поруч. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
***
З Днем ангела, Ваня! Нехай крилатий захисник вбереже тебе від негоди, непотрібної печалі, дурних ідей, поганих людей, злих днів. Нехай у житті завжди править щастя і любов, а шлях буде усіяний зірками удачі й надії.
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Вітаю із Днем ангела, Іване. Бажаю успіхів і процвітання. Хай доля зробить з тебе пана і здійсняться сьогодні всі твої бажання!
Іменини Івана / Фото Amazing Ukraine
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Я тебе вітаю зі святом! Нехай ангел-охоронець завжди оберігає від бід і заздрісних очей, а душа хай буде наповнена великою любов’ю і щастям.
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У ці непрості часи бажаю тобі, Іване, спокою, безпеки, родинного затишку, а також сили й наснаги все подолати та впоратися з викликами буремного життя. Нехай ангел завжди тебе охороняє.