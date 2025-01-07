У цей день наші предки збиралися за родинним столом та багато молилися Івану Хрестителю. Про заборони, прикмети та традиції 7 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

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Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Івана

Він народився у сім'ї родички Богородиці та священника. Іван зміг уникнути смерті, бувши немовлям під час вбивства дітей у Вифлеємі правителем Іродом. Предтеча вів побожний спосіб життя, багато молився та дотримувався посту. Чоловік закликав людей до покаяння та проповідував.

Саме Іван, коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, охрестив Сина Божого у річці Йордані. Однак через деякий час Хрестителя засудили до страти, а потім відсікли йому голову, бо той був відданий християнству.

У цей день віряни обов'язково відвідують службу в церкві. Християни моляться Івану Хрестителю про спокій та силу. Що цікаво, 7 січня наші предки ходили за водою до річки та відзначали весілля.

Що не можна робити

Не варто займатися прибиранням та пранням.

Не рекомендується приймати подарунки від незнайомців.

Не слід лихословити, заздрити та бажати іншим зла.

Не можна бути жадібним, бо накличете матеріальні труднощі.

Народні прикмети

Якщо на вулиці похмура погода, то весна прийде нескоро.

Якщо сьогодні випаде сніг, то така погода триватиме місяць.

Якщо яскраво світитиме сонце, то весна прийде рано.

Якщо вранці буде туманно, то цьогоріч очікуйте гарного врожаю.

Що ще відзначають

Міжнародний день програмістів. Це свято вшановує роботу фахівців, які працюють у сфері програмування. У цей день проводяться семінари, конференції та спеціальні лекції для програмістів.