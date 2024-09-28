Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати більшості свят змінилися. Детальніше про традиції та заборони Покровської батьківської суботи – розповість LifeStyle24.

Цікаво Нова дата важливого свята: коли будемо відзначати Покрову Пресвятої Богородиці у 2024 році

Покровська батьківська субота: які традиції

У 2024 році за новим церковним календарем християни відзначають Покровську батьківську суботу 28 вересня. Водночас за старим календарем віряни вшановуватимуть пам'ять померлих родичів на 13 днів пізніше – 12 жовтня, оскільки це остання субота перед Покровою Пресвятої Богородиці.

У день батьківської суботи у церквах проходить літургія. Віряни залишають у храмах записки за упокій і замовляють сорокоуст – поминання протягом 40 днів.

До церкви християни приходять з пісними продуктами, які віддають нужденним і немічним. Водночас у будинках проходять поминальні обіди, але без алкоголю. На столі може стояти кутя, оскільки ця страва вшановує пам'ять померлих родичів. Крім цього, віряни ходять на цвинтар, де прибирають на могилах і моляться Сину Божому.



Покровська батьківська субота 2024 / Фото Freepik

Що не можна робити

У день Покровської батьківської суботи не можна відмовляти нужденним у допомозі, бо тоді накличете невдачі. Також не варто займатися важкою фізичною працею, оскільки може погіршитися стан вашого здоров’я. Водночас не рекомендується лихословити, сваритися й заздрити. До того ж заборонено влаштовувати пишні гуляння, розважатися та погано говорити про померлих, бо можна привабити нечисту силу у будинок.